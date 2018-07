Hotel zet klant die niet betaalt op Facebook 31 juli 2018

Hotel Messeyne langs de Groeningestraat in Kortrijk is het slachtoffer geworden van een klant die in het hotel verbleef en opnieuw vertrok zonder te betalen.





Het hotel zette de man met een foto van hem op hun Facebookpagina. "Het was een eer om u te bedienen, maar u hebt waarschijnlijk de rekening over het hoofd gezien", klinkt het op hun Facebookpagina. Het hotel vraagt ook hun vrienden om de post te delen zodat het tot bij de wanbetaler uit Nederland terechtkomt. (AHK/JME)