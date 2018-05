Horecapaus richt vizier op Grote Markt OLIVIER DESMET NEEMT MUZE EN LA BOHÈME OVER PETER LANSSENS

04 mei 2018

02u39 1 Kortrijk Olivier Desmet (38) uit Roeselare neemt brasserie-tearoom Muze en restaurant La Bohème op de Grote Markt over. De horecapaus beheert sinds kort ook restaurants Mezzo Mezzo en Food Avenue in winkelcentrum K. Volgt er nog meer?

Wie recent op de Grote Markt passeerde, kon er niet naast kijken. Er waren de voorbije twee weken ingrijpende renovatiewerken bezig in horecazaak Muze. Die gebeurden in opdracht van de nieuwe zaakvoerder Olivier Desmet. "De gevel, het interieur en het terras: we vernieuwden alles", vertelt Olivier Desmet. "De werken zijn nu af. Muze heropent vanavond. We behouden de naam en het blijft ook een brasserie-tearoom. Ik geloof in die zaak omwille van de toplocatie en de zonnekant."





Toeristen

Het blijft niet bij Muze alleen, want de ondernemer nam op de Grote Markt ook La Bohème, het vroegere Beau'M, over. Het restaurant is al vernieuwd en heropend. "De naam veranderde op vraag van Filip Phino, de kok van La Bohème", verduidelijkt Olivier Desmet. "Hij werkte er zeven jaar, maar het laatste jaar niet meer. Ik heb hem teruggehaald omdat hij een uitstekende kok is. Ik zoek nu nog enkele medewerkers, als zaalpersoneel en voor de koude keuken, voor Muze en La Bohème. Wie interesse heeft, kan zich ter plaatse komen aanmelden." Olivier Desmet nam begin april ook al Mezzo Mezzo en Food Avenue in winkelcentrum K over. Volgen er nog meer overnames in Kortrijk? "Normaal niet, vier horecazaken in Kortrijk is genoeg", stelt hij. "Ik kan niet klagen over de eerste maand van Mezzo Mezzo en Food Avenue in winkelcentrum K. Al is het wel niet de ideale periode nu omdat de meeste mensen buiten op een terras willen zitten, met het mooie lenteweer. De beste periode voor Mezzo Mezzo en Food Avenue zal jaarlijks telkens van oktober tot maart zijn. Ik geloof in Kortrijk. Je kan hier net zoals in Roeselare een vast cliënteel opbouwen. Maar je kan hier ook op toeristen zoals uit Frankrijk en Engeland mikken, die Roeselare minder heeft. Want Kortrijk heeft veel hotels in het stadscentrum", aldus Desmet.





9 horecazaken

Hij kocht de handelsfondsen van Mezzo Mezzo, Food Avenue, La Bohème en Muze van Stefanie Labis (30). Zij kocht de fondsen op haar beurt begin 2017 van Emmanuel Desimpel (43) van Desimpel Energy Group uit Kortemark kocht. Olivier Desmet is zeker in staat om de vier horecazaken rendabel te houden.





Zo duikt hij vaak zelf in zijn horecazaken op om mee te draaien in de keuken of de zaal en zo de vinger aan de pols te houden. Olivier Desmet heeft al negen horecazaken in buurstad Roeselare. Dat zijn twee vestigingen van Les Petits Poulets, brasserie Kasteeltje, Vespa'z 1, 2 en 4, Huyze Desmet, Markt 19 en friethuis 't Zuid.