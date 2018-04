Horecapaus neemt restaurants K over OLIVIER DESMET KRIJGT VOET AAN DE GROND IN KORTRIJK PETER LANSSENS

02u42 0 Kortrijk Olivier Desmet (38) uit Roeselare krijgt voet aan de grond in Kortrijk. De horecapaus neemt namelijk de restaurants Mezzo Mezzo en Food Avenue in winkelcentrum K over. "Ik geloof in Kortrijk."

De horecazaken werden begin 2017 door Emmanuel Desimpel (43) van De-simpel Energy Group uit Kortemark verkocht aan Stefanie Labis (30). De zaakvoerster-eigenares verkocht de handelsfondsen nu op haar beurt aan Olivier Desmet. "Het was niet evident om bepaalde horecazaken rendabel te houden, omwille van de hoge loonkost", legt Stefanie Labis uit. "Goed en geschikt personeel is moeilijk te vinden in de horecasector. Ook kon ik er niet altijd aanwezig zijn of meedraaien, vermits ik nog actief ben in andere bedrijven", aldus Stefanie Labis. Met Olivier Desmet als overnemer lijken Mezzo Mezzo en Food Avenue in winkelcentrum K alvast in goeie handen te zijn. Het ziet ernaar uit dat de toekomst van beide zaken verzekerd is. "Ik tref nu al voorbereidingen om het restaurant Food Avenue te vernieuwen. Mezzo Mezzo, het kroonjuweel, blijft zoals het is. Ik geloof in Kortrijk. De stad leeft meer dan vroeger. Ik heb de indruk dat veel Kortrijkse horecazaken vaak vol zitten", stelt Desmet. Zijn gouden regel om de touwtjes stevig in handen te houden, is elke dag even binnen te lopen in elke zaak. "Ik duik vaak zelf in mijn horecazaken op om mee te draaien in de keuken of de zaal. Ik hou zo ook de vinger aan de pols bij mijn personeel."





Ook Foodies overgenomen

Olivier Desmet is er zeker van dat hij de horecazaken rendabel kan houden. "Door vaak met leveranciers samen te zitten om de foodcost onder controle te houden en het stockbeheer goed in de gaten te houden, bijvoorbeeld. Ik ben trouwens op zoek naar extra personeelsleden. Wie interesse heeft, mag zich voorstellen in een van mijn restaurants", aldus Olivier Desmet, die in Roeselare en Rumbeke al negen horecazaken heeft. Stefanie Labis verkocht in K ook het handelsfonds van restaurant Foodies. Dat is sinds kort van Peter Declercq (45), die ook baas is van brasserie Café Leffe op de Grote Markt. Zo zijn alle horecazaken in K nu in andere handen. Het winkelcentrum lokt op een topdag tot 40.000 bezoekers. "De huurcondities in K zijn verbeterd", zegt Peter Declercq. "Het is menselijker dan vroeger, waardoor het nu wel een haalbare kaart is. Het management van K doet zijn best, met veel activiteiten ook."





Tot slot: Stefanie Labis deed ook indoorspeelplein Mini World in Roeselare van de hand, aan Filip De Prest.