Horeca reageert massaal na faillissement César: “Alle wagens onder de grond is een utopie” Stadsbestuur zit niet stil en stuurt parkeerbeleid bij Peter Lanssens

18 februari 2019

12u45 0 Kortrijk Het faillissement van de bekende Franse brasserie César op de Grote Markt sloeg afgelopen weekend in als een bom. De reacties zijn massaal. “Er is wél een parkeerprobleem in Kortrijk. Alle wagens onder de grond is een utopie”, vindt Rubben De Bisschop van Pubstone, onder meer eigenaar van horecazaken César, Café Leffe en Bar des Amis op de Grote Markt en Nude op het Casinoplein. Het stadsbestuur van Kortrijk stuurt het parkeerbeleid bij. Zo is het de bedoeling om alle bovengrondse parkeerplaatsen in het stadscentrum slim te maken.

“We geloven in Kortrijk en blijven investeren in de stad, maar het parkeerbeleid werkt niet”, zegt Rubben De Bisschop (38) uit Heule. Hij is ‘property manager’ van Pubstone, dochterfirma van Cofinimmo, een investeringsmaatschappij in voor verhuring bestemd vastgoed. “Wie zonder stress wil shoppen, lunchen of iets gaan drinken, gebruikt de shop & go plaatsen van gratis maximum 30 minuten parkeren niet. En alle wagens onder de grond en meer inzetten op fietsen naar het centrum is een mooie gedachte, maar vooral een utopie. Het schrikt mensen af. Ze vluchten naar de rand van de stad. Ik besef dat het op het vlak van parkeerbeleid een evenwicht zoeken is, waarbij je met iedereen in onze maatschappij rekening moet houden. Maar het evenwicht is zoek. Ik garandeer u: het water staat héél veel horeca-uitbaters aan de lippen in hartje Kortrijk”, aldus De Bisschop.

Ik garandeer u: het water staat héél veel horeca-uitbaters aan de lippen in hartje Kortrijk. Rubben De Bisscop

Eat & go

Rubben De Bisschop staat verre van alleen met zijn kritiek. Zo is er een brief richting stadhuis vertrokken, getekend door bijna alle horeca-uitbaters aan de verlaagde Leieboorden. Ze lichten hun klachten later toe, maar het gaat sowieso ook over parkeerbeleid en bereikbaarheid. Sommige restaurateurs stellen in het centrum dan weer ‘eat & go’ voor. Een parkeerzone met sensoren, waar je ’s middags tussen pakweg 12 en 14 uur gratis maximum twee uur kan parkeren om te gaan lunchen. Dat ziet het stadsbestuur evenwel niet zitten. “Ik denk dat het vooral voor nog meer verwarring zou zorgen”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

Overal slim parkeren

Wat niét betekent dat het stadsbestuur stil zit. Zo wordt bekeken om àlle bovengrondse parkeerplaatsen in het centrum slim te maken, met sensoren. “De shop & go plaatsen en de bewonersparkeerplaatsen blijven”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Op de andere bovengrondse plaatsen is het de bedoeling om maximum twee uur parkeren in te voeren. Om zo nog meer rotatie te krijgen, maar wel betalend. Hoe we het precies uitrollen, is voor binnen enkele maanden. Het is nog in bespreking momenteel.” Er is nog meer op komst, ook over hoe je automobilisten nóg meer kan ‘dwingen’ om naar de ondergrondse parkings te rijden: “Er komt een campagne, meer hierover later”, zegt Weydts. In de wandelgangen van het stadhuis horen we dat het de bedoeling is om ondergronds parkeren financieel nog aantrekkelijker te maken in vergelijking met bovengronds parkeren. “Eens je als automobilist de stap zet om ondergronds te parkeren, ben je àltijd tevreden”, zegt Axel Weydts. “Je auto staat veilig, beschut tegen alle weersomstandigheden en je kan geen parkeerboete krijgen.”

Mentaliteit veranderen

In afwachting zijn er de folders ‘parkeren in Kortrijk’ en ‘vlot naar Kortrijk centrum’, die verdeeld worden onder handelaars en horecabazen, om de boodschap naar klanten toe te verspreiden. Want wie ondergronds parkeert, moet echt niet ver wandelen. “Letterlijk voor de deur van een handelszaak parkeren is verleden tijd, die mentaliteit moet veranderen”, zegt Bart Deprez van koffiehuis Viva Sara op de Grote Markt. “Maak er een positief verhaal van”, pikt Matthieu Beudaert van restaurant Beudaert op het Sint-Maartenskerkhofplein in. “Zo kunnen wandelroutes van ondergrondse parkings naar het centrum beter ingericht worden. Ik vraag bijvoorbeeld al lang extra verlichting ter hoogte van het Boerenhol, voor wie van de parkeerhaven Houtmarkt richting Sint-Maartenskerk komt. Maar laat ons vooral niet negatief zijn. Dat straalt op iedereen af en is geen goeie zaak voor Kortrijk.”

Tijd om te vernieuwen

Wat je ook vaak hoort, moet de horeca niet zélf ingrijpen? “Sommige horecabazen moeten in eigen boezem durven kijken, ze vernieuwen te weinig”, zegt Van Quickenborne. Dat vindt ook Koen Byttebier (Team Burgemeester). Hij opende goed een jaar geleden samen met zijn vrouw en dochter met La Cantine een lunchrestaurant en koffiebar in zijn lifestylewinkel op het Vandaleplein. “Er is een grote evolutie aan de gang in de horeca”, zegt Byttebier. “Mensen zoeken steeds meer bijzondere locaties op, nieuwe etablissementen ook of zoeken naar vernieuwing in bestaande vaste waarden. Kijk maar naar initiatieven zoals ViEr, Pand 44, Beudaert, Damier, Bowls, Lily’s Noodle House en Perles & Confiture. Of kijk naar bestaande horecazaken die door een toegankelijke prijs en/of opfrissing sterk blijven draaien zoals Café Rouge, Vesper en Parazaar. Elk moet zijn eigen niche zoeken. Alles herleiden tot een parkeerprobleem klopt niet, want in Kortrijk kan je heel goedkoop voor één tot twee uur je auto kwijt in de onmiddellijke omgeving van restaurants. Onze klanten klagen écht nooit over parking. Als het moet, parkeer ik de auto van een klant van 92 jaar zélf onder de Houtmarkt. Nog restaurants doen dat zo.”