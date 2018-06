Horeca moet familievriendelijker DERTIEN EETGELEGENHEDEN BUNDELEN KRACHTEN PETER LANSSENS

20 juni 2018

02u43 1 Kortrijk Dertien horecazaken slaan de handen in elkaar om een familievriendelijk imago uit te stralen. Dat doen ze met tal van acties zoals het voorzien van speelgoed, zodat gezinnen er zich thuis voelen.

Er zijn in Kortrijk al jaren klachten over families die slecht behandeld worden in horecazaken.





"Het is moeilijk om een eetgelegenheid te vinden waar gezinnen met 'morsende kinderen' niet raar bekeken worden", zegt schepen van Ondernemen Rudolf Scherpereel (N-VA). Dertien horecazaken brengen daar verandering in: Café Rouge, De Heeren van Groeninghe, De Trog, Het Geroosterd Nootje, Kaffee Damast, Ode's, Salon En-Vie, Souffleur, Tarterie, Vincent en Wafel Atelier in Kortrijk, De Neerbeek in Bissegem en De Groene Wandeling in Bellegem.





Trekker is Virginie Feys van De Neerbeek. "Alles begint met een glimlach, om gezinnen een welkom gevoel te geven", zegt ze.





"Het gaat verder met eigen accenten zoals een kaart met kindvriendelijke gerechten, makkelijke kinderstoelen, het voorzien van speelgoed, het eten voor kinderen iets vroeger serveren tot sanitaire aanpassingen zoals opstapjes en luiertafels. Kinderen moeten zich thuis voelen. Zodat ouders niet ongemakkelijk worden."





Kikker is mascotte

Dat vindt ook Bruno Deruyck van De Groene Wandeling. "Ik heb hier een zwembad, een dierenpark, glijbanen, loopbruggen, een grote bokaal snoep, speeltjes en nog veel meer. De mensen weten dat nog niet. Vandaar ook dat we ons verenigen. Bij ons vervelen kinderen zich niet, waardoor ze niet lastig worden. En waardoor ook ouders op hun gemak zitten. Bij overboekingen kunnen wij als familievriendelijke horecazaken naar elkaar doorverwijzen", aldus Deruyck. Ook het nieuwe restaurant Vincent op de Grote Markt, in het vroegere Ons Keuken, levert inspanningen. "Het gaat over kleine maar belangrijke dingen zoals kleurboekjes voor de kleinsten en stripverhalen voor oudere kinderen, om een voorbeeld te geven", zeggen zaakvoerders Vincent Beernaert en Ilse Vanhuysse, jaren geleden bekend van bistro Aubergine in de Groeningestraat. Het is de horecabazen menens. Zo hebben ze ook een mascotte: een kikker met koksmuts. "Kinderen kunnen in de deelnemende horecazaken een tekening van de kikker inkleuren en een naam kiezen", zegt horecamanager Elke Vanderbeken. "We maken eind augustus de naam van de mascotte bekend en lanceren tegen september een site met alle familievriendelijke horecazaken. Het zijn ambassadeurs van onze stad. Horecazaken die eveneens familievriendelijk zijn en dat ook kunnen aantonen, mogen zich uiteraard nog aansluiten. Ze krijgen allemaal stickers met de kikker op, om bijvoorbeeld aan de voordeur te hangen", aldus Vanderbeken. Wie wil aansluiten, kan dat laten weten via elke.vanderbeken@kortrijk.be.