Horeca krijgt klappen: drie falingen N’diva, The Script en ’t Vierspit failliet Peter Lanssens

03 december 2018

14u02 0 Kortrijk De horeca in Kortrijk krijgt klappen. Met drie recente opvallende falingen in de stad: eethuis ’t Vierspit in de Rijselsestraat, loungebar The Script in Kinepolis op Hoog Kortrijk en café N’diva op het Conservatoriumplein.

Sharon Muylaert, dochter van de Wielsbeekse schepen Rachida Abid (CD&V), opende eind februari 2017 N’diva op het Conservatoriumplein, vlakbij de kluifrotonde Appel. Het ontbreekt haar niet aan horeca-ervaring, zo runde haar mama tot zo’n tien jaar geleden een tearoom in Sint-Eloois-Vijve, maar toch liep het fout. Haar mama legt uit waarom. “Toen mijn dochter met café N’diva in Kortrijk begon, wist ze niets af van de zware werken die er de komende jaren gepland zijn in de stationsbuurt (zo wijkt rotonde Appel er voor een tunnel tussen rotonde Panorama en de Lambrechtlaan, red.). Heel spijtig, want het zijn werken die jarenlang kunnen duren. Dat haal je financieel nooit op, al draaide N’diva goed. Het was geen makkelijke beslissing voor mijn dochter om de boeken neer te leggen”, aldus Abid. Het pand waarin N’diva zat, is van brouwerij AB Inbev.

Zomer te warm

Er vielen de jongste weken nog twee falingen te noteren. Zo is ’t Vierspit in de Rijselsestraat in hartje Kortrijk dicht. Het populaire eethuis vlakbij het stadhuis nam eind mei 2017 een nieuwe start na een overname door Luc Hesta en Martin Pycarelle. “We hebben de zaak stopgezet”, zegt Luc Hesta. “Het was financieel niet langer haalbaar, we hadden niet genoeg omzet. ’t Vierspit zat op vrijdag en zaterdag wel vaak goed vol, maar tijdens de week was het regelmatig heel kalm. En voor ons was de laatste zomer gewoon slecht. Het was veel te warm om kip aan het spit of ribbetjes te eten. Bovendien zijn er heel wat werken geweest in de Rijselsestraat. Ook dat speelde ’t Vierspit parten.”

Over te nemen

In de vennootschap van ‘t Vierspit zit ook The Script. Die loungebar in bioscoop Kinepolis in de Kennedylaan op Hoog Kortrijk is ondertussen ook dicht. “Het is niet al goud wat blinkt”, vervolgt Luc Hesta. “We hadden voor en na films wel klanten, maar tussendoor zagen we meestal amper iemand. We werkten op het vlak van personeel vooral met jobstudenten. We hebben zelf de boeken neergelegd en zijn in vereffening met onze vennootschap”, aldus Luc Hesta. ’t Vierspit en The Script zijn over te nemen. Wie interesse heeft, contacteert Luc Hesta (tel. 0475/71.82.92) of curator Laurence Montagne (tel. 056/21.23.12.).