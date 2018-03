Hoogvliegers te zien in Belgium's Got Talent 08 maart 2018

Kortrijkzaan Dimitri Christiaens (36) en zijn schoonbroer Kenny Vandeborre (32) zijn morgen vrijdag 9 maart te zien in Belgium's Got Talent. Ze vliegen in het VTM-programma als flyboarders door de lucht en duiken als een dolfijn. Dat kon niet in de studio. De opnames waren in september 2017, in het water van het Willemdok bij Museum aan de Stroom MAS in Antwerpen, in aanwezigheid van de jury. Flyboarden is op een plank boven water zweven. Een lange slang verbindt de plank met de uitlaat van een jetski. Hoe meer gas de piloot geeft op de jetski, hoe harder het water eruit spuit en hoe spectaculairder de stunts. "We gaven een show van een minuut. We schreven ons in en raakten in het programma omdat het eens iets helemaal anders is", vertelt Dimitri Christiaens. Of hij en zijn schoonbroer doorstoten in Belgium's Got Talent, mogen we nu niet vertellen. Wat we wel mogen zeggen, is dat juryleden Niels Destadsbader, Stan Van Samang, An Lemmens en Dan Karaty zwaar onder de indruk waren. Wie het wil zien, stemt vrijdagavond om 20.35 uur op VTM af. En wie het zelf eens wil proberen, moet nog tot april geduld hebben. Dan start het nieuwe flyboardseizoen op de waterplas nabij restaurant-feestzaal 't Vijverhof in Wevelgem. Info: www.flyboardvlaanderen.be. (LPS)