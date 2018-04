Hoog Kortrijk fietst en carpoolt tegen files 19 april 2018

Hoog Kortrijk kampt al jaren met files tijdens de spits. De verkeersdrukte is groot door onder meer de aanwezigheid van bedrijvenparken Kennedy en Benelux, de hogeschool Vives, de universiteit Kulak, ziekenhuis AZ Groeninge en beurzencentrum Xpo, samen goed voor zeker 10.000 personeelsleden en studenten. Er zijn nu maatregelen genomen. Het aanbod deelfietsen van startersbedrijf Mobit is uitgebreid van 150 naar 200. Uitleg over de werking van Mobit staat op www.mobit.eu. "We promoten ook het Bruyningpad, want die fietsverbinding tussen Hoog Kortrijk en het stadscentrum is bij de mensen nog niet genoeg bekend", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). En er is nu met hoogkortrijk.carpool.be speciaal voor Hoog Kortrijk een carpoolplatform waar chauffeurs en passagiers een match kunnen vinden. Het platform is een initiatief van de intercommunale Leiedal en Taxistop.





"We onderzoeken verder een extra, op Hoog Kortrijk gericht deelfietsproject, waarin de nu te weinig gebruikte park and ride parking tegenover Kinepolis een rol kan spelen", aldus Weydts. Eveneens in onderzoek is een groepsaankoop van (elektrische) fietsen. Structurele oplossingen, zoals het afwerken van de ring rond Kortrijk door de R8 bijvoorbeeld op een aparte rijstrook op de E17 in te bedden, zijn pas voor na 2022. Er loopt een studie op www.k-r8.be. (LPS)