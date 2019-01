Honderden scholieren bezetten Kulak: Junior Colleges slaan brug tussen middelbaar onderwijs en universiteit Peter Lanssens

08 januari 2019

13u37 0 Kortrijk Om een brug te slaan tussen het klaslokaal en de aula, zijn er vandaag Junior Colleges in de universiteit Kulak op ’t Hoge in Kortrijk. Honderden scholieren van de derde graad middelbaar onderwijs volgen er korte colleges van professoren uit tal van vakgebieden.

“Ze schatten zo hun interesses beter in en krijgen een voorsmaakje van het universitair leven”, stellen professor Dagmar Vandebosch en Junior College-medewerkster Elisa Van Decraen. Scholen konden zich inschrijven voor de modules Taal, Geschiedenis, Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Life Sciences, Economie, Rechten en STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) in de Kulak. De colleges zijn op maat van de scholieren en beslaan tal van onderzoeksdomeinen. Om een voorbeeldje te geven: op het programma staat onder meer een lezing van prof Bram De Rock over hoe de overheid controleert wat we mogen eten.