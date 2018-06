Homejackers willen geen proces in Nederlands, maar in Frans 27 juni 2018

02u25 0 Kortrijk Drie Franse gangsters die op 24 augustus vorig jaar met geweld een villa in de residentiële wijk Tobergse in Bellegem binnendrongen en de bewoners knevelden, leggen zich niet neer bij een proces in Kortrijk.

Ze tekenden beroep aan tegen de beslissing van de rechter om de zaak in het Nederlands in Kortrijk, en niet in Doornik in het Frans, te behandelen. Het hof van beroep in Gent zal nu eerst de knoop moeten doorhakken vooraleer het proces rond de homejacking echt kan gevoerd worden.





Ondertussen blijven Jonathan C. (33) uit Komen, Nabil C. (31) en Hassan M. (30) in de cel. Ze konden meteen na hun vlucht geklist worden en zitten al tien maanden achter tralies.





In de woning gaf het trio klappen aan Marc G. en knevelde hem samen met zijn echtgenote Caroline V. in het toilet. De vrouw kreeg een mes tegen de keel. Ze dreigden er mee haar vingerkootjes af te snijden als ze niet meewerkte. Uiteindelijk konden de daders met enkele duizenden euro cash en juwelen aan de haal gaan. Na hun arrestatie kon die grotendeels teruggevonden worden. Ze zijn geen onbekenden voor het gerecht.





In Frankrijk liepen ze één voor één al celstraffen van drie tot vier jaar op. (LSI)