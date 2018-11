Homejackers riskeren tot vijf jaar cel 07 november 2018

Drie Franse gangsters die op 24 augustus vorig jaar met geweld een villa in de residentiële wijk Tobergse in Bellegem (Kortrijk) binnendrongen, riskeren elk vijf jaar cel. Gisteren startte in Kortrijk hun proces. Pas zeven maanden na hun arrestatie en overduidelijke bewijzen gingen ze tot bekentenissen over.





Ondernemer Marc G. (58) hoorde rond 7.45 uur zijn hond blaffen. Toen hij buiten een kijkje ging nemen, stormden Jonathan C. (33), Nabil C. (31) en Hassan M. (30) uit Armentières op hem af. Ze gaven hem enkele rake klappen en sleurden hem mee naar binnen. Echtgenote Caroline V. werd met een slagersmes en onkruidverdelger bedreigd. Het koppel werd uiteindelijk in het toilet opgesloten. Het Franse trio was naar de villa in Bellegembos afgezakt na een tip dat er in de villa "zeker tienduizend euro per man" te rapen zou vallen. Een speurtocht in de buurt leverde al snel de drie verdachten met de buit op, die te voet probeerden te vluchten. "We dachten dat er niemand thuis zou zijn", klonk het. Al meer dan veertien maanden verblijven ze in de cel. Slachtoffers Marc en Caroline liepen een trauma op. Uitspraak op 27 november. (LSI)