Homejackers langer in de cel 25 april 2018

02u35 0

De drie Fransen die ervan verdacht worden op 24 augustus 2017 een homejacking te hebben gepleegd in een wijk aan Bellegembos, blijven langer in de cel. De raadkamer verwees het trio ook meteen door naar de correctionele rechtbank, waar ze zich binnenkort zullen moeten verantwoorden.





De drie Fransen van 29, 30 en 32 jaar drongen op Tobergse de woning van een ondernemerskoppel binnen, bedreigden hen met een mes en sloten hen op in het toilet. Ze dreigden er ook mee de vingerkootjes van de bewoonster af te snijden. Uiteindelijk konden ze met een aanzienlijke buit aan juwelen vluchten, maar door de alertheid van een buur en de snelle reactie van de politie konden ze wat later geklist worden. Sindsdien zit het trio in de cel. (LSI)