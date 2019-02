Hogeschool Vives voert actie tegen pesten Peter Lanssens

25 februari 2019

12u36 0 Kortrijk De hogeschool Vives zet naar aanleiding van de Vlaamse week tegen pesten acties op. Het is opmerkelijk dat een hogeschool op dat vlak initiatief neemt. Maar uit een navraag in 2018 bij 900 studenten van tal van campussen, blijkt dat ook het hoger onderwijs niet gespaard blijft van (cyber)pesten.

Er werden in oktober 2018 al markeerstiften en bladwijzers uitgedeeld om studenten en docenten waakzamer te maken en grensoverschrijdend gedrag te melden. Vives steekt nu nog een tandje bij. Met vloer- en spiegelstickers in de gebouwen, om studenten bij hun eigen gedrag te laten stilstaan. Verder worden er voor docenten binnenkort vormingen georganiseerd, om op basis van concrete voorbeelden van pesterijen gepast te kunnen reageren. De boodschap: wees alert en durf reageren op pesters. Ook online, waar het pestgedrag soms subtiel is zoals het niet toevoegen van medestudenten op WhatsApp of Facebook.

Blinde vlek

“Het is nodig dat het hoger onderwijs de blinde vlek rond pesten wegneemt”, zegt Gie Deboutte, voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten. “Vives doet dat met overtuiging door op het installeren van een nieuwe mindset van verantwoordelijkheid en het niet langer minimaliseren van (cyber)pesten in te zetten. Het is positief dat het signaal van studenten is opgepikt en nu vorm krijgt in een sensibiliseringscampagne, aangepast aan hogescholen.”