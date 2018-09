Hof van Prado krijgt vorm 07 september 2018

Een groep particulieren wil het stuk grond op de hoek van de Zwevegemsestraat en Sint-Denijsestraat, nu een parking, bebouwen. Het project startte als een cohousingformule, maar het wordt ruimer, met twintig woonunits. "Investeren in Hof van Prado is voor moderne stadsmensen een slimme zet", benadrukt algemeen coördinator-architect Wannus Vander Bauwhede. "Je kan er een nieuwbouw tegen betaalbare prijzen werven, door met tal van mensen op hetzelfde terrein te bouwen. Er komen ook slimme faciliteiten die je in andere projecten niet vindt zoals een gemeenschappelijk paviljoen, een atelier voor klussers, gastenkamers voor bezoekers en een grote binnentuin", aldus Vander Bauwhede. Een woonunit kopen in Hof van Prado kan vanaf 162.400 euro. Er wordt bijna energieneutraal gebouwd met 149 zonnepanelen op het dak en warmtepompen. Ook opmerkelijk zijn een akoestische bouwschil en laadpalen voor elektrische fietsen en auto's. De plannen zijn gecontroleerd door twee studiebureaus en liggen klaar om uitgerold te worden. Kennismaken met het Hof van Prado kan op de Woningwandeling 2025 op zondag 9 september of op een infovergadering op dinsdag 18 september.





Architect Vander Bauwhede begeleidt de kopers in het bouwproces en onderhandelt met aannemers en leveranciers. Alle info over het project staat op de website www.hofvanprado.be. (LPS)