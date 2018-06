Hoezo, het WK leeft niet? DRIE GEZINNEN KLEUREN VREDELAAN IN ZWART-GEEL-ROOD PETER LANSSENS

13 juni 2018

02u22 0 Kortrijk Hoezo, het WK leeft niet? Drie gezinnen sloegen de handen in elkaar om de Vredelaan nabij het Van Raemdonckpark met 21 vlaggen, 18 linten, 4 banners en nog veel meer te versieren. De bewoners roepen op om hun voorbeeld te volgen.

De Rode Duivels toonden maandagavond na de 4-1 overwinning tegen Costa Rica andermaal dat ze hoog kunnen eindigen op het WK in Rusland. Ze verdienen alle steun, vinden ze in de volkse Vredelaan, waar drie gezinnen met verenigde krachten huizen en de straat in de nationale driekleur versierden. Ze zien het groots met 21 door Emelie Hugelier (32) aan elkaar genaaide vlaggen, 10 tafellakens die met plakband rond de stam van bomen bevestigd zijn, 18 linten van tien meter lang die boven de Vredelaan hangen, vier banners met daarop 'Belgium' en het spandoek 'De Rode Duivels aan de top', dat telkens uithangt als onze voetbalhelden spelen. "We doen het voor de sfeer in de straat en duur is het niet, elk gezin spendeerde er zo'n 30 euro aan", klinkt het. "En nu gaan automobilisten hier eens echt de maximale toegelaten snelheid van 30 kilometer per uur respecteren, om naar onze versieringen te kunnen kijken", lachen ze. "We waren er alles samen een uur of zes mee zoet, afgelopen zaterdag- en zondagavond, uiteraard ook met menige pintjes."





Oproep

De betrokkenen vinden dat we dringend wakker moeten worden, nu het WK voor de deur staat. De eerste wedstrijd van de Rode Duivels is op maandag 18 juni al. "Het leeft momenteel nog niet echt, er zijn elders weinig versieringen te zien. Frank Holvoet (bassist van punkband Definitivos, nvdr.) probeerde het hier even verderop door een vlag uit te hangen, maar het wordt niet opgepikt. Vandaar onze oproep om massaal mee te doen. Want als trainer Martinez er in slaagt om er een groep van te maken, kunnen onze Rode Duivels, ver raken. De groepsfase mag in ieder geval geen probleem zijn."





Steeds mooier

De gezinnen zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze versierden de Vredelaan ook tijdens het EK in 2016 en tijdens het WK in 2014. Maar toen viel het minder op. "We doen er ieder tornooi een schepje bovenop, zodat onze straat steeds mooier versierd is met een EK of WK. Of we er nog bij zijn tijdens het komende EK in 2020 en WK in 2022? Natuurlijk, er staan heel veel jonge spelers klaar die het kunnen maken bij de Rode Duivels. Laat ons dat vooral niet vergeten." Tot slot: het wordt wel niet eenvoudig om straks de wedstrijden van de Rode Duivels te volgen, live op televisie. "De eerste match tegen Panama, komende maandag om 17 uur, is al niet evident. Het past moeilijk, voor wie moet werken. We zien wel", besluiten de gezinnen.