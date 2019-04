Hoezo Bellegem is dood? Drie horecazaken openen de deuren in één week tijd Peter Lanssens

02 april 2019

12u19 0 Kortrijk De dorpskern van Bellegem, waar in goed één week drie nieuwe horecazaken starten, herleeft. Vanaf nu of binnenkort te ontdekken: volkscafé annex tearoom en brasserie Het Brouwershuys en volkscafés De Postiljon en De Smisse.

Het Brouwershuys opende dinsdagvoormiddag op Bellegemplaats. De zaak is van brouwerij Omer Vander Ghinste. Een pintje van Bockor kost er 2 euro. Maar er is veel meer dan dat. “We bieden hier in de namiddag pannenkoeken, wafels en ijsjes aan”, zegt William Deylgat (49), die Het Brouwershuys samen met Sonja Pelt (53) uitbaat. “We hebben als brasserie verder een aantrekkelijke kaart vol gerechten en snacks. En op vrijdag- en zondagavond zijn er voor de liefhebbers volkse hapjes zoals een boterham met gehakt, rauwe hesp, paté en hoofdvlees. Je kan hier ook genieten van een verzorgde dagschotel. Het Brouwershuys is een heel mooie zaak met veel potentieel, en we staan garant voor een goeie prijs-kwaliteit. Andere troeven van onze zaak zijn een zaal voor feestjes, een terras voor zestig personen en een speelplein. We zijn ook van plan om enkele petanquebanen aan te leggen. We hebben er vertrouwen in om hier te slagen, Bellegem leeft”, aldus William Deylgat.

Komende vrijdag heropent café De Postiljon in de Bellegemsestraat 94, met Klaartje Nilis (23) achter de toog. En in de loop van volgende week opent Marleen Defoer volkscafé De Smisse in de Bellegemsestraat 62, waar vroeger jeugdhuis Bacchus zat.