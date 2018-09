Hiphopacademie is verhuisd 05 september 2018

02u37 0

Hiphopacademie De Stroate heeft gewezen seksbioscoop Cinépalace in de Zwevegemsestraat verlaten. Er zijn zoals bekend plannen om de invalsweg naar de Veemarkt en winkelcentrum K een facelift te geven. De renovatie van Cinépalace maakt deel uit van dat project. De Stroate is verhuisd naar het vroegere woonzorgcentrum Sint-Vincentius in de Groeningestraat 2A, vlak bij het Begijnhofpark. De Stroate heeft er ruimte om alle elementen van hiphop en lokale verenigingen zoals Root Division, Joined Forces, III Mindz, Artkor en The Fam een plaats te geven. De Stroate blijft er tot 2020. Pas in de loop van dat jaar kan de hiphopacademie naar het opgeknapte Cinépalace terugkeren. (LPS)