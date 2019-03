Hinder tijdens de ochtendspits door boilerbrand in de Moorseelsestraat VHS

20 maart 2019

08u45

De brandweer rukte woensdagmorgen iets voor achten uit naar de Moorseelsestraat. Daar was brand gemeld aan een boiler in een bijgebouw achter een rijwoning tussen de terreinen van KV Kortrijk en de Vlasbloemstraat. Een steekvlam zorgde voor wat schade maar de blussers hadden de situatie snel onder controle. Niemand raakte gewond. De interventie zorgde wel een tijdje voor verkeersoverlast tijdens de ochtendspits. Er was plaatselijk in de drukke Moorseelsestraat enkel beurtelings verkeer mogelijk.