Hillaert is stadssecretaris af 14 maart 2018

02u37 0

Geert Hillaert (49) is niet langer stadssecretaris van Kortrijk. Hij wordt adjunct algemeen directeur externe betrekkingen. Hillaert werkt tot eind 2018 als voorbereiding eerst in het Kenniscentrum Vlaamse Steden in Brussel. "Het klopt niét dat zijn nieuwe job het gevolg is van negatieve evaluaties", benadrukken gemeenteraadslid Jean de Bethune (CD&V) en burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). De nieuwe algemeen directeur van OCMW en stad wordt wellicht huidig OCMW-secretaris Nathalie Desmet. Als ze zich binnen de 30 dagen kandidaat stelt, wordt ze het automatisch. Financieel directeur wordt huidig financieel beheerder van het OCMW Johan Dejonckheere. (LPS)