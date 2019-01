HILARISCHE VIDEO. Zo kondigt Team Burgemeester party aan Peter Lanssens

17 januari 2019

Team Burgemeester, winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen met 31,3 procent van de stemmen, viert deze nieuwjaarsmaand nog eens stevig feest. Op vrijdag 25 januari is er de eerste Nacht van Team Burgemeester, in het d-hotel in Marke. Die party aankondigen gebeurt met een hilarisch filmpje, dat al op sociale media circuleert.

De hoofdrollen in het filmpje worden vertolkt door schepenen Wout Maddens die een feestje bouwt, Ruth Vandenberghe die zin heeft in een dikke party, Arne Vandendriessche die ‘gazze geeft’ en voorzitter van de gemeenteraad Tiene Castelein die een ‘danske placeert’. Vincent Van Quickenborne praat als de patron alles aan elkaar. Ook de afsluiter, met de quote “ik ben blij dat jij in mijn team zit” uit de humoristische fictiereeks Het Eiland, kan tellen. Wie er bij wil zijn op de Nacht van Team Burgemeester: er is om 20 uur eerst een receptie, gevolgd door de party met optredens van dj’s John Noseda en Thang. Voor wie geen zin (meer) in dansen heeft, is er een lounge-ruimte. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop of 10 euro aan de deur. Info: www.teamburgemeesterkortrijk.be.