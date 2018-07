Heulsekasteelstraat weer open 04 juli 2018

De asfaltwerken in de Heulsekasteelstraat in het centrum van Heule zijn vroeger afgerond dan verwacht. De straat is sinds gisterennamiddag opnieuw open voor alle verkeer. "De werken gingen maandag van start en zouden normaal gezien vijf werkdagen duren, tot en met vrijdag dus", zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). Dat er zo snel geasfalteerd werd, is een meevaller voor een vlot doorgaand verkeer in hartje Heule. (LPS)