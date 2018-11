Heulestraat eind november open 08 november 2018

De ingrijpende werken in de Zeger van Heulestraat lopen ten einde. De weg wordt tegen vrijdag 16 november afgewerkt. Daarna volgen nog nutswerken en herstellingswerken aan de onderkant van het brugje over de Heulebeek. Voor de veiligheid van de arbeiders daar, wordt de Zeger van Heulestraat pas vanaf vrijdagavond 30 november weer opengesteld voor verkeer. Pas tegen dan komt er een nieuwe toplaag in asfalt. In afwachting kunnen buurtbewoners buiten de werkuren stapvoets tot aan hun woning rijden om te laden en te lossen. De bestaande omleiding blijft geldig tot eind november. (LPS)