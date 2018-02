Heule nóg moeilijker bereikbaar 14 februari 2018

02u33 0 Kortrijk Spoorwegbeheerder Infrabel sluit van maandag 26 februari tot en met vrijdag 9 maart de overgang in de Kortrijksestraat in Heule.

Het centrum van Heule wordt zo nóg moeilijker bereikbaar, want door de heraanleg van Heuleplaats is ook de invalsweg via de Izegemsestraat en Hoge Dreef al dicht. Twee invalswegen tegelijk afsluiten voor doorgaand verkeer is om problemen vragen. "Het voorstel was om de werken op de spoorwegovergang pas vanaf oktober, na de heraanleg van Heuleplaats, uit te voeren, maar Infrabel gaat daar niet op in", zegt Heidi Debels, de stedelijke minder hindercoördinator van Kortrijk. Infrabel meldt namelijk dat de werken wegens veiligheidsredenen niet langer uitgesteld kunnen worden. Slecht nieuws dus voor de handelszaken in hartje Heule, al heropent de spoorwegovergang wel al tegen zaterdag 10 maart in plaats van vrijdag 16 maart zoals eerst voorzien. Infrabel werkt enkel 's nachts als er geen treinen rijden, tussen 22 en 6 uur, maar overdag blijft de werfzone evenwel dicht. Er is wel een akkoord om fietsers en voetgangers toch door te laten overdag. Medewerkers van Infrabel zullen de fietsers en voetgangers begeleiden. Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt wel omgeleid. Dat gebeurt via de Moorseelsestraat, de Guido Gezellelaan, de Oude Ieperseweg en omgekeerd. "De timing is niet ideaal in combinatie met de heraanleg van Heuleplaats, maar we staan voor voldongen feiten", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "We vragen begrip, want de werken op de spoorwegovergang duren maar twee in plaats van drie weken én fietsers en voetgangers kunnen altijd door, dankzij de bemiddeling van onze minder hindercoördinator." (LPS)