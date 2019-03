Heule krijgt na jaar weer lokale markt Peter Lanssens

20 maart 2019

12u27 0 Kortrijk Heule krijgt weer een lokale markt, een jaar na het stopzetten van Eule Mart in de fabriekshal van ex-staalbedrijf De Meestere (bedrijvenpark Muster). Lokaalmarkt Heule opent op zaterdag 23 maart. De boerenmarkt met kinderatelier en bar vindt elke zaterdag in Muster plaats, telkens van 9 tot 12 uur.

De markt omvat verse voeding, rechtstreeks van lokale boeren of producenten in een straal van maximum 20 kilometer. Zitten alvast zeker in het aanbod: vlees, groenten, brood, zuivel en fruit. “De kwaliteit van de producten zal top zijn”, belooft Olivier Marescaux van Stadsboerderij Kortrijk, die instaat voor de organisatie. “De groenten worden de dag voor de markt geoogst. Ze zitten nog vol vitamines en je kan ze langer bewaren. Vlees komt van vrouwelijke runderen die een mooi leven leidden, waardoor de smaak intenser is. En onze al vaak bekroonde bakker (Kris Goegebeur van Brood, red.) behoort tot de beste van België. Betalen kan cash of met Bancontact. Je kan ook iets drinken in een bar. En kinderen kunnen zich uitleven in een kinderatelier”, aldus Marescaux. Het is na Deerlijk, Roeselare, Aalst en Brugge de vijfde Lokaalmark in Vlaanderen. “We zijn overtuigd dat ook veel mensen in Heule willen kiezen voor gezonder, eerlijker en meer duurzaam eten”, zegt Sjarel Buysschaert van Lokaal. “En Heule staat bekend als warm, joviaal en bruisend. Het is net die sfeer die ook onze markt typeert.”

De komst van Lokaalmarkt stemt de organisatoren van het vroegere Eule Mart tevreden. “We bereikten veel mensen, maar een wekelijkse markt was niet haalbaar”, zegt Thomas Arickx. “We waren niet altijd ‘top of mind’ omdat Eule Mart maar één keer per maand was. We zijn tevreden met deze oplossing. Lokaalmarkt Heule wordt een vaste wekelijkse afspraak”, aldus Arickx. Info: www.lokaalmarkt.be of www.facebook.com/lokaalheule.