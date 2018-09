Heule klaar voor Tinekesfeesten 07 september 2018

02u36 0

Heule is aan de 55ste editie van de Tinekesfeesten toe. Het thema is Caraïben en de rode draad is traditioneel de verkiezing van een nieuw Tineke van Heule. Vanavond is er markt, met ook jeugdrommel. En in de tent op het Lagaeplein is er Friday Beats met onder meer dj's Licious en Yolotanker. Zaterdag is familiedag met een dorpsmaaltijd, kinderdorp, battle van de jeugd, de Heu(l)se dorpsquiz, de verkiezingsavond van Tineke van Heule en een afterparty met een optreden van rockcoverband The Dirty Daddies. Op zondag is er onder meer een door de brandweer aangeboden barbecue, de wielerwedstrijd Grote Prijs Valère Vandecasteele en - nieuw - Heule Kweelt, waarbij het publiek de stress kan wegzingen voor de bekendmaking van het nieuwe Tineke van Heule. En op maandag gaat de aandacht naar de derde jeugd met een optreden van Wendy Van Wanten in OC De Vonke. Tot slot: na een weekje rust wordt op zaterdag 15 september het nieuwe Tineke van Heule officieel aangesteld en worden de Tinekesfeesten afgesloten met een spetterend vuurwerk. Info staat op www.tinekesfeesten.be. (LPS)