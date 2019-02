Heule en Bissegem ontwaken onder laagje roet door zwembadbrand in Kortrijk Alexander Haezebrouck

27 februari 2019

13u35 2 Kortrijk Voor een deel van de bewoners van Heule en Bissegem was het schrikken woensdagmorgen toen ze de deur uitstapten. Overal lagen roetresten, afkomstig van de zware brand in het nieuwe zwembad in Kortrijk. “We moeten van alles foto’s nemen en dat doorgeven aan de politie”, vertelt bewoner Jany Decanniere (38).

“Ik stapte langs mijn voordeur naar buiten en schrok me een ongeluk toen ik al die zwarte dingen zag liggen op de grond en op de auto’s”, vertelt Jany Decanniere uit de Ivo Van Steenkistestraat. “Pas toen ik daarna de nieuwswebsites bekeek, legde ik de link met de brand in Kortrijk. Het is echt ongelooflijk, overal ligt roet. Onze daken, zonnepannelen, auto’s en tuinen liggen vol zwarte roetdeeltjes. Ik ben meteen begonnen met een emmer water over mijn auto te gooien en het voetpad te vegen. Het lijkt er wel op dat het gemakkelijk af te kuisen valt. Maar wat met de rioleringen? Die zullen toch ook volledig gekuist moeten worden.” De bewoners kregen een pv nummer van de politie waarop ze alles kunnen melden en worden ook aangeraden om zoveel mogelijk foto’s te nemen. “Vooral voor mijn zoon is de brand erg spijtig nieuws. We waren van plan om voor zijn verjaardag daar te gaan zwemmen, dat zal nu niet kunnen doorgaan.”

Roetresten niet giftig

De stad Kortrijk plaatste woensdagvoormiddag tekst en uitleg op hun website nadat ze 63 meldingen hadden binnen gekregen over de roetresten. “Vooral straten in Bissegem en Heule zijn getroffen”, zegt Seel Seynhaeve van de communicatiedienst in Kortrijk. “Het Team Nette Stad is tot 20 uur in de weer geweest om te poetsen. ook donderdag doen ze dat vanaf vijf uur ‘s morgens. Roet is enkel schadelijk voor de gezondheid als je het in je lichaam opneemt. We raden zoveel mogelijk aan om groenten uit de moestuin grondig te wassen. Ook de kinderen spelen best niet in de getroffen tuinen, net zoals huisdieren. Het opkuisen van het roet doe je het best met water en zeep, bij voorkeur draag je daar ook handschoenen bij.”