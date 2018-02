Het regent klachten van bewoners OPVALLEND VEEL PROBLEMEN IN NIEUWE SOCIALE WIJK VENNING JOYCE MESDAG

27 februari 2018

02u59 0 Kortrijk Dat aannemers voor grote bouwwerken in de sociale sector voornamelijk geselecteerd worden op basis van de laagste prijs, zorgt ervoor dat de kwaliteit van heel wat van die projecten te wensen overlaat, zo bracht onze krant zaterdag. Ook in de nieuwe wijk Venning in Kortrijk doen zich opvallend veel problemen voor.

Na een artikel in onze krant over het fiasco in de sociale woningbouw, liepen op onze redactie veel verhalen binnen over wantoestanden. Voor grote bouwprojecten in de sociale sector zijn huisvestingsmaatschappijen vaak verplicht om de aannemer te kiezen die de beste prijs biedt. Dat die aannemer misschien niet de beste kwaliteit levert, mag niet altijd meespelen bij de aanbesteding. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn daardoor sociale woningen gebouwd waarvan de kwaliteit te wensen overlaat.





Naar aanleiding van dat artikel liepen op onze redactie tal van meldingen binnen van problemen met sociale woningbouw. Het gaat vooral om woonprojecten die niet ouder zijn dan vijf jaar. Onder meer over de wijk Venning in Kortrijk, amper in 2013 neergepoot, liepen meldingen binnen. We trokken op onderzoek naar de wijk, en álle bewoners die aangesproken werden bevestigden dat er problemen zijn.





"Er zitten barsten in mijn muur, de vloerplintjes komen los, en het lijkt wel alsof mijn vloer een centimeter gezakt is, want de tegels komen niet meer tot aan de plintjes die wel nog aan de muur hangen", zegt een bewoner. "De lift blokkeert geregeld. Onlangs heeft er nog een bejaarde bewoner drie kwartier vastgezeten. En het gebeurt ook vaak dat er geen warm water is." Een dame in hetzelfde appartementsblok bevestigt dat. "En als er dan al eens warm water is, dan is het niet echt warm genoeg." Ook bij haar komen de voegen van de plintjes al los, en ook zij kan een barst in een muur tonen.





Vochtprobleem

"Mijn chauffage werkt niet echt goed", zegt een andere buurvrouw. "Ook hier komen de voegen al los, en in de badkamer heb ik een vochtprobleem", zegt een mama. In haar straat woont een andere mama, die toont dat pleister hier en daar al is losgekomen. "Ook hier komen de plintjes los en zijn er barsten in de muur. Toen we hier pas kwamen wonen, bleek een stopcontact gesmolten. Dat is vervangen nu. Er waren geurproblemen in mijn toilet, door een probleem met de afvoerputjes voor mijn deur, maar die zijn gelukkig opgelost intussen."





Maxim Veys, voorzitter van de Sociale Woonmaatschappij Wonen Regio Kortrijk, ontkent dat de problemen in de wijk Venning gelijkaardig zijn aan de problemen die onze krant heeft blootgelegd. "Wij hebben, doordat we andere criteria hadden opgenomen in het selectieproces, niét voor de goedkoopste aannemer moeten kiezen. De problemen die opgesomd worden, zijn te vergelijken met problemen die ook bij private projecten wel eens opduiken. Het is de aannemer die die fouten moet komen herstellen. Voor alle mankementen die de veiligheid of gezondheid van de bewoners in het gedrang brengen, wordt de aannemer onmiddellijk ingeschakeld. Sommige zaken vragen dan weer wat meer tijd. Daarvoor vragen we de huurders om wat geduld."