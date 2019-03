Het Portiek zet drie dagen na officiële opening de deuren open voor het grote publiek Maxime Petit

17 maart 2019

17u40 0

De Dag van de Zorg is in WZC De Korenbloem ook niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het Portiek, een huis waar 45 bewoners met jongdementie onderdak vinden, zette zondag de deuren open voor het grote publiek. Het huis in de Sint-Janswijk is gloednieuw en werd afgelopen donderdag pas officieel geopend door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Het project is uniek in de regio en laat mensen met jongdementie zo zelfstandig en gewoon mogelijk wonen dankzij de begeleiding op maat. In Het Portiek is zowel kortverblijf, nachtopvang als crisisopvang mogelijk. “De Dag van de Zorg is met voorsprong de beste manier om de buurt en de geïnteresseerden te laten beleven hoe elke dag warme zorg wordt aangeboden in de Korenbloem”, zegt directrice Michèle Desmet. “Kleinschalig en genormaliseerd wonen staat centraal binnen onze visie. We willen dat onze bewoners zich thuis voelen.”

De bezoekers lieten zich voor de gelegenheid maar al te graag gidsen door de verschillende woningen, de mantelzorgflats en het dagverzorgingscentrum. Voor de kinderen was er een aangepast belevingsparcours.