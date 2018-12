Het hele jaar door (kerst)verlichting in Kortrijk? Joyce Mesdag

30 december 2018

Er zal het hele jaar door verlichting blijven hangen in de stad, althans als het enkel van schepen Arne Vandendriessche (Open Vld) afhangt. “Ik heb de voorbije weken zóveel goeie reacties gekregen over de sfeervolle kerstverlichting in onze stad, dat ik er zeker wil naar streven dat er het jaar rond verlichting hangt in de stad. Het is immers belangrijk dat er altijd sfeer is in ons centrum, en niet enkel in de eindejaarsperiode. Het gaat uiteraard maar om een deel van de verlichting, de échte kerstverlichting, zoals de verlichting aan onze gebouwen, wordt weggehaald. Maar de eenvoudige verlichting, zoals die in de bomen en in de straten, die zou ik eigenlijk heel graag laten hangen. Binnenkort staat er een nieuwe bespreking met onze leverancier op de agenda, en ik zou graag in ons nieuw contract laten opnemen dat een deel van de verlichting het hele jaar door blijft hangen.”