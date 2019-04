Het bouwmirakel van Kortrijk: het Bellegems Friethuisje werd op amper 3 weken heropgebouwd Joyce Mesdag

19 april 2019

Hét bouwmirakel van Kortrijk? Het Bellegems Friethuisje langs de Doornikserijksweg in Kortrijk kan zeker en vast meedingen naar die titel. De succesvolle frituur werd op 29 maart afgebroken, en in amper drie weken heropgebouwd. “Niemand geloofde dat het kon”, lacht uitbater Patrick Huyse.

Patrick Huyse startte 15 jaar geleden met de frituur. Hij was tot dan altijd actief geweest in de vleesgroothandel. “De meeste frituren serveren altijd gerechten die ze in grote potten aankopen”, vertelt Patrick. “Ik dacht: wat als je alles zelf klaar zou maken. Dat moet toch goed draaien?” En Patrick had het goed ingeschat, het Bellegems Friethuisje moest al twee keer uitgebreid worden door het grote succes.

“Maar de 95 plaatsen die we hadden voor de werken, volstonden niet. De laatste tijd moesten mensen steeds vaker wachten omdat er nergens nog zitplaatsen waren, en ik ben er zeker van dat er mensen begon af te haken omdat ze dachten ‘dat er toch geen plaats zou zijn’. Ik heb ook vaak grote groepen moeten teleurstellen die wilden reserveren. Maar in één klap 50 plaatsen reserveren voor één groep, dat kon ik niet doen voor mijn andere klanten. We moesten uitbreiden wilden we blijven groeien.”

Maar een frituur die dicht is, die kost alleen geld, en Patrick wilde die periode zo kort mogelijk houden. “Drie weken, dat leek me haalbaar. Op voorwaarde dat we met systeembouw zouden werken. Ik heb alles maandenlang tot in de puntjes voorbereid, een zorgvuldige planning opgesteld met enkel maar aannemers die achter mijn visie stonden.”

Aannemers hebben nu niet meteen de reputatie om stipt vast te houden aan een planning. “Maar het moest in dit geval, dus ik ben blijven bellen en mailen om iedereen te mobiliseren. Of ik niet meer moest betalen omwille van die dringendheid? Dat zal dan in elk geval niet veel meer geweest zijn.”

Patrick is dus geslaagd in zijn opzet. Vandaag worden de eerste klanten in het nieuwe restaurant ontvangen. “Niemand geloofde mij toen ik zei dat het kon”, lacht Patrick. “Zelfs de aannemers zelf hadden tot het laatste moment hun twijfels.” Er zijn nu 160 plaatsen, en op de eerste verdieping kunnen groepen ontvangen worden.