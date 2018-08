Herstellingswerken aan het fietspad Guldenspoorpad 03 augustus 2018

De provincie West-Vlaanderen zal herstellingswerken uitvoeren aan het fietspad Guldenspoorpad tussen de Lode de Boningelaan in Kortrijk en de Harelbekestraat in Zwevegem.





De werken beginnen op maandag 6 augustus en moeten afgerond zijn voor het begin van het schooljaar. Over het ganse traject wordt de toplaag afgefreesd en vervangen door een nieuwe asfalttoplaag. Waar boomwortels het fietspad hebben beschadigd, zal men de fundering openbreken en herstellen.





Ook de bovenbouw van het vlonderpad ter hoogte van de Lode de Boningelaan wordt vervangen. Er komt een omleiding via aangepaste oranje knooppuntborden.





(JME)