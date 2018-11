Herdenking overleden kinderen 28 november 2018

Het HuisvandeMens in Kortrijk organiseert, net als het HuisvandeMens in Diksmuide, Brugge, Ieper en Roeselare een herdenkingsmoment op Wereldlichtjesdag.





Elke 2de zondag van december -dit jaar is dat op 9 december- steken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. De Huizenvandemens organiseren de herdenkingen samen met de verenigingen Boven De Wolken, Met Lege Handen, Missing You, Ouders Van een Overleden Kind en Ouders van Verongelukte Kinderen. Het evenement vindt in Kortrijk plaats op het Sint-Amandsplein.





Er is een onthaalmoment tussen 18 uur en 18.45 uur, gevolgd door een kaarsjesmoment om 19 uur en napraten bij een warm winterdrankje. De toegang op zondag 9 december is gratis. Wie erbij wil zijn, laat dat best weten aan het huisvandeMens in Kortrijk via 056/25.27.51. (JME)