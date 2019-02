Heraanleg Wandelingstraat start maandag Peter Lanssens

17 februari 2019

12u03 0 Kortrijk De heraanleg van de Wandelingstraat start op maandag 18 februari. De plannen werden in het najaar van 2017 aangepast op vraag van handelaars en bewoners en in samenspraak met schepen van Mobiliteit Axel Weyts (sp.a). De werken zullen twee maanden duren. De straat wordt deels voor het verkeer afgesloten.

Er komen in de Wandelingstraat geen verhoogde afgescheiden rode fietspaden op de strook tussen de Passionistenlaan en de Sint-Antoniuskerk, zoals eerst gepland. Er komen wel gele suggestiestroken van anderhalve meter breed. Tussen de fietssuggestiestroken en parkeerplaatsen komt een strook van dertig centimeter om ongevallen te vermijden als portiers van wagens plots openzwaaien. Er komen ook nieuwe voetpaden. Bijna alle parkeerplaatsen blijven bestaan, maar na de werken wordt wel kortparkeren ingevoerd. Omwonenden mogen met hun bewonerskaarten op de kortparkeerplaatsen staan. De heraanleg van de Wandelingstraat kost driehonderdduizend euro. De Wandelingstraat is twee maanden dicht voor verkeer, tussen de Veldstraat en Passionistenlaan. Er is in beide richtingen een omleiding via de Veldstraat, Jan Breydellaan, Prinses Marie-Joséplein en Passionistenlaan. Voetgangers en fietsers hebben wel doorgang.