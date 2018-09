Heraanleg Steenstraat in 2019, vandaag al onderhoud 03 september 2018

02u33 0

De kapotgereden Steenstraat in Heule krijgt in 2019 een heraanleg. Omwonenden wachten er al tien jaar op. "Het is nu zeker, we krijgen subsidies van Vlaanderen", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). Er zijn vanaf vandaag al onderhoudswerken om in afwachting de veiligheid te garanderen. Deze week worden de parkeerzones tussen de R8 en Roeselaarsestraat en een deel van het kruispunt van de Roeselaarsestraat en Steenstraat geasfalteerd. Van 10 tot 28 september krijgt de rijweg tussen de Roeselaarse- en Mellestraat een nieuwe laag asfalt. De werkzone is afgesloten, ook voor fietsers. Er zijn omleidingen. Woningen en handelszaken zijn te voet bereikbaar. (LPS)