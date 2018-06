Heraanleg Pottelberg is een fiasco FIETSPADEN BOTSEN ER OP DE VERSMALDE RIJWEG PETER LANSSENS

29 juni 2018

29 juni 2018
Kortrijk De vernieuwing van de Pottelberg is een fiasco. Pas aangelegde fietspaden komen abrupt op de versmalde rijweg uit, wat levensgevaarlijk is. Er komen extra werken, om het probleem op te lossen.

Aannemer Vuylsteke uit Meulebeke treft geen schuld. "Het is onze schuld, we hebben het plan verkeerd ingeschat", slaat schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a) mea culpa. Wat is er aan de hand op de pas vernieuwde Pottelberg (N43)? Er is aan RVT De Pottelberg gekozen voor een vernauwing van de rijweg, met een middengeleider. Het probleem is dat fietspaden er zonder waarschuwing en abrupt op de erg smalle rijweg uitkomen, waardoor er (levens)gevaarlijke conflicten dreigen tussen automobilisten en fietsers. "Want auto's kunnen er niet uitwijken als een fietser vanop het fietspad plots op de rijweg komt", zegt schepen Weydts. Ook de Fietsersbond sloeg al alarm. "We hadden nooit verwacht dat het er in het echt zo zou uitzien. We moeten wel ingrijpen", stelt schepen Weydts.





Hoe wordt het probleem opgelost? "We offeren aan beide zijden van de rijweg een deel van de parkeerplaatsen op om de fietspaden te laten doortrekken, tot een stuk voorbij de parking van RVT De Pottelberg", legt schepen Weydts uit. "Je hebt er ook een voetpad van zes meter breed, wat gerust wat smaller mag. We bekijken hoeveel de meerkost van die extra werken zal bedragen. Maar het zal sowieso geen groot bedrag zijn. Want het komt er eigenlijk enkel op neer dat een deel van de grijze steentjes vervangen moet worden door rode steentjes voor de fietspaden. De extra werken starten na het bouwverlof en zijn tegen 1 september, met de start van het nieuwe schooljaar, zeker af."





Verder op de Pottelberg, tot het kruispunt met de Engelse Wandeling, is er een systeem met gemengd verkeer. De maximum toegelaten snelheid is er ook 30 kilometer per uur, maar daar komen brede fietssuggestiestroken en geen fietspaden. Het drukke kruispunt van de Pottelberg met de Condédreef is heropend voor verkeer. Op de Pottelberg zelf is vanaf het kruispunt met de Condédreef sinds gisterenavond voorlopig enkel lokaal verkeer mogelijk, tot de Kampstraat, waar nog werken bezig zijn. "De hele as van de Pottelberg, tussen de kruispunten Condédreef en Engelse Wandeling, zal wellicht pas tegen oktober helemaal af zijn. Vandaar ook dat er nog tijd is om de fietspaden aan te passen", besluit Weydts. Het project kost de stad sowieso 1,2 miljoen en AWV en de Vlaamse milieumaatschappij 2,2 miljoen euro. Het is de laatste grote schoolbuurt die verkeersveiliger wordt, met bijvoorbeeld ook verkeersplateaus aan de Damiaanschool en MPI Pottelberg.