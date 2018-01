Heraanleg plaats gaat nieuwe fase in 25 januari 2018

02u41 0 Kortrijk Nu de werken in de Mellestraat, de Heulsekasteelstraat en de Pastoriestraat voltooid zijn, gaat de heraanleg van Heuleplaats een nieuwe fase in.

Er wordt vanaf maandag 29 januari op de plaats gewerkt vanaf het kruispunt met de Stijn Streuvelslaan tot de Zeger van Heulestraat. Het kruispunt naar het Lagaeplein toe en de parking naast de kerk behoren ook tot de werf. Daar is geen doorgaand verkeer mogelijk. Wie toch langs de plaats wil, kan dat wel via de Kortrijkse-, Pastorie-, Heulsekasteel- en Mellestraat en omgekeerd. De parking Lagaeplein is bereikbaar via de Zeger van Heulestraat, met inbegrip van een tijdelijke in- en uitrit langs het sportcentrum en OC De Voncke. (LPS)