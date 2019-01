Heraanleg Overzetweg in Marke start in najaar, Driekerkenstraat in Bissegem volgt Peter Lanssens

31 januari 2019

09u14 0 Kortrijk Het schepencollege van Kortrijk heeft het voorontwerp voor de heraanleg van de Overzetweg in Marke goedgekeurd. Het wegdek en de riolen worden vernieuwd, terwijl er aanliggend nieuwe fietspaden komen. De voorlopige timing is als volgt: de werken starten in het najaar, worden in één fase van zo’n zeven maanden uitgevoerd en zijn tegen de zomer van 2020 af. Voorafgaand zijn er wel nog enkele werken van nutsmaatschappijen, maar met beperkte hinder.

“De heraanleg van de Driekerkenstraat in Bissegem, die aan de Overzetweg in Marke paalt, volgt aansluitend na de zomer van 2020”, zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). Meer details hierover volgen. De stad bekijkt verder om in Marke de rotonde Ijzerpoort en de aansluitende Balie- en Kleine Marktstraat veiliger te maken. “Om de nieuwe fietspaden in de Driekerkenstraat en Overzetweg veilig te verbinden met het Markebekepad enezijds en het Guldensporenpad anderzijds”, stelt schepen Weydts. Tot slot: er komt een nieuwe Leiebrug tussen Marke en Bissegem. De brug krijgt een doorvaarthoogte van 7 meter (1,7 meter hoger dan de huidige, red.). Zodat er schepen tot 4.500 ton op de Leie onder de brug door kunnen varen. De brug krijgt afgescheiden fiets- en voetpaden, wat nu zo niet is. De bouw van de brug in opdracht van De Vlaamse Waterweg start wellicht in 2020, kost 6,5 miljoen euro en is in 2022 af. De stalen boogbrug wordt 80 meter lang.