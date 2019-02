Heraanleg ‘kruispunt des doods’ pas eind april Werken, in februari voorzien, weer enkele maanden uitgesteld Peter Lanssens

16u57 0 Kortrijk De beveiliging van het ‘kruispunt des doods’ van de Brugsesteenweg (N50) met de ring rond Kortrijk (R8) is weer uitgesteld. De werken, die in februari voorzien waren, starten nu ten vroegste eind april. “Als de heraanleg deftig gebeurt, kunnen we met dat uitstel leven”, zegt Christophe Vanderplancke, mede-initiatiefnemer van een actie begin september 2018 op het kruispunt.

250 mensen en politici voerden op zaterdag 1 september 2018 actie op het ‘kruispunt des doods’. En herdachten er Ludwine Louncke uit Harelbeke, die er op 18 juli 2018 overleed, na een dodehoekongeval. Ook Joeri Verbeeck uit Heule, die er op 24 april 2015 gegrepen werd door een vrachtwagen en een arm en oog verloor, was van de partij. De actie ging niet onopgewerkt voorbij.

Alle hoeken van kruispunt aanpakken

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) liet naar aanleiding van de actie weten dat werken, om het kruispunt van de Brugsesteenweg (N50) met de ring rond Kortrijk (R8) te beveiligen, in februari 2019 starten. Nu we februari zijn, blijkt dat niet zo te zijn. Maar daar is een gegronde reden voor. Het plan, om verkeerslichten aan te passen zodat fietsers aan de telecom- en elektronicawinkel Tiger Experience eerder groen licht krijgen en het fietspad op die hoek wat op te schuiven om fietsers meer ruimte te geven, blijft overeind. “Zo kunnen fietsers, die aan Tiger Experience rechts inslaan, sneller de R8 op”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne. “En zo neem je de dode hoek weg, want fietsers zijn al weggedraaid tegen dat ook vrachtwagens, die aan de lichten staan, vertrekken. Het agentschap wegen en verkeer heeft nu beslist om niet enkel die hoek aan te pakken, maar voor een totaalaanpak te gaan. Waarbij àlle hoeken van het kruispunt, aan Tiger Experience en garage Devos-Capoen in Kuurne en aan Volvo Cars Novabil en carwash Wash Box in Kortrijk, aangepast worden. Ze bereiden die werken momenteel grondig voor, wat beter is dan nu meteen snel snel te starten.”

Twee maanden

“Ik garandeer, ik ben er 3.000 procent zeker van, dat het agentschap wegen en verkeer de werken zal laten uitvoeren”, vervolgt Francis Benoit. “Maar nu er voor een totaalaanpak gekozen is, zal de impact op het verkeer op het kruispunt groter zijn. Er wordt nu gekeken hoe alle werken gecoördineerd kunnen verlopen. Meer details volgen later, maar ik kan nu al meegeven dat de werken vermoedelijk eind april starten en zo’n twee maanden zullen duren.”

Blij

De actievoerders kunnen met die uitleg leven. “Het mag niet te lang meer duren”, zegt Christophe Vanderplancke uit Heule, mede-initiatiefnemer van de actie in september. “Maar het gaat niet over jaren uitstel, dus is het voor alle betrokkenen goed zo. Blij om te horen dat ze het nu zelfs helemaal deftig gaan aanpakken. Er écht werk van maken, dat is nodig nu”, aldus Vanderplancke. “Jammer dat het uitgesteld is”, zegt Joeri Verbeeck. “Maar waarom niet, als het nog beter kan. We gaan het dossier zelf van kortbij blijven opvolgen.”