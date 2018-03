Henri en Jeannine zijn 60 jaar gehuwd 01 maart 2018

Henri Lepouttre (82) en Jeannine Vancauwenberghe (80) zijn in het stadhuis van Kortrijk ontvangen voor hun diamanten huwelijksjubileum. Henri werkte 40 jaar, tot aan zijn pensioen, als heftruckchauffeur in textielspinnerij Motte in Moeskroen. Ook zijn vrouw werkte er. Het koppel houdt van tuinieren. En Jeannine is gekend voor haar heerlijke klaaskoeken. Opvallend: het koppel verbleef in de jaren '60 met zonen Jean-Claude en Jean-Marie twee jaar in Ontario in Canada, waar Henri bij zijn zus Andréa woonde. Ze werkten er toen bij een tabaksboer. Henri en Jeannine zijn ook trots op kleinkinderen Lucy, Heidi en Daisy en achterkleinkind Remy.











(LPS)