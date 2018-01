Henri en Amélie populairste babynamen 02u41 1

Henri en Amélie waren in 2017 de populairste babynamen in Kortrijk. "Het valt op dat er in Kortrijk een Franse invloed is", zegt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld). De top vijf bij de jongens omvat verder Arthur, Maurice, Victor en Leon. Bij de meisjes vullen Aya, Alice, Amber en Axelle plaatsen twee tot vijf in. Er zijn vorig jaar 791 Kortrijkzaantjes geboren, waarvan 419 jongens en 372 meisjes. Over naar de senioren, waar 17 Kortrijkzanen vorig jaar 100 of meer kaarsjes uitbliezen, waarvan 13 vrouwen en 4 mannen. (LPS)