Hennepwinkel ‘De Boeren’ even dicht na grondige controle Lieven Samyn

09 januari 2019

17u52 0 Kortrijk De Kortrijkse hennepwinkel ‘De Boeren’ op de Graanmarkt is tot vrijdag dicht. De winkel kreeg woensdagnamiddag controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), FOD Economie, douane en agenten van de politiezone Vlas over de vloer voor een grondige controle. De volledige voorraad producten is meegenomen voor analyse. “Het is normaal dat er wordt gecontroleerd, we ervaren dit niet als pesterijen”, klinkt het bij één van de zaakvoerders Nicolas De Bouverie.

Rond 15u stapten de controleurs en inspecteurs de winkel binnen. “Alles gebeurde in een positieve sfeer”, vindt Nicolas. “Iedereen was heel vriendelijk. De controle was verwacht want bij de opening werd ons al duidelijk gemaakt dat we regelmatig aan controles onderworpen zouden worden. We maken ons weinig zorgen. We beschikken over de nodige certificaten dat onze producten aan de wettelijke normen voldoen. Maar wellicht willen de controleurs dat ook met analyses bevestigd zien. In West-Vlaanderen zijn we uniek maar andere dergelijke winkels in andere provincies kregen ook al dergelijke controles.”

Bij ‘De Boeren’ kunnen klanten terecht voor legale hennepproducten met een THC-waarde onder de 0,2 procent, zoals hennepzaad, -pasta, -bloem, -kledij. THC is de psycho-actieve stof in cannabis waar je high van wordt. Het andere bestanddeel CBD heeft enkel een pijnstillend effect. Producten met een hogere THC-waarde dan 0,2 worden beschouwd als verdovende middelen, onder die waarde mogen ze vrij verkocht worden.

Vervelend gevolg van de controle is wel dat de volledige voorraad van de winkel is meegenomen voor de analyses. “We moeten dus wel even dicht”, aldus Nicolas. “Maar tegen vrijdag, ten laatste zaterdag moeten we opnieuw over voldoende producten beschikken om de deuren opnieuw te openen. De winkel is niet verzegeld.”