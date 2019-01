Help zondag klimaatbos op Smokkelpot aanplanten Peter Lanssens

16 januari 2019

15u47 0 Kortrijk Zin om een klimaatbos te helpen aanplanten? Ga op zondag 20 januari naar de landschapskamer Smokkelpot in Marke, waar er van 14 tot 16.30 uur geplant wordt. Waarom? Enerzijds omdat het stadsbestuur van sp.a, Team Burgemeester en N-VA in 2019-2024 voor de aanleg van 100 hectare extra bos in Kortrijk gaat.

Anderzijds omdat onder meer de Vlaamse organisatie voor bosbehoud BOS+ na de recente Klimaatmars van zondag 2 december in Brussel beloofde om een vierkante meter bos per aanwezige aan te planten. Er namen zo’n 75.000 mensen deel, wat dus goed is voor 7,5 hectare extra bos. Er worden naast Kortrijk ook klimaatbossen in Willebroek bij Mechelen en internationaal in Ecuador in Zuid-Amerika en Uganda in Afrika aangeplant. “Een heuglijk moment, het project van de klimaatbossen is er eentje om te blijven en nooit meer te stoppen”, zeggen BOS+-directeur Bert De Somviele en schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). Wie zondag komt planten, moet op Sint-Anna zijn. Parkeren kan op de publieksparking in de Don Boscolaan. De plantdag wordt rond 16.30 uur met een toost afgesloten. Het gaat voor Kortrijk over een uitbreiding van 0,6 hectare, in de Smokkelpot.