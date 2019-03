Helft gecontroleerde bestuurders zondigt tegen handenvrij bellen VHS

27 maart 2019

Een gerichte controle met drie anonieme voertuigen heeft 17 automobilisten dinsdag in Kortrijk, Kuurne en Lendelede een boete opgeleverd omdat ze niet handenvrij aan het bellen waren. De politie controleerde 35 bestuurders. “Niemand van hen had te veel gedronken maar het was frappant om te zien dat de helft het handenvrij bellen aan hun laars lapte”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Telefoongesprekken voeren op die manier is niet alleen verboden, het is ook ronduit gevaarlijk. De aandacht wordt afgeleid en de bestuurder reageert minder efficiënt omdat hij maar één arm vrij heeft.” De politie schreef ook een beperkt aantal processen-verbaal uit voor andere inbreuken, zoals gordeldracht, geen geldig verzekeringsbewijs, onregelmatigheden bij de keuring,…