Hele week eenrichting in Beekstraat Peter Lanssens

03 december 2018

12u56 0

Er is deze week, tot en met vrijdag 7 december, deels eenrichtingsverkeer in de Beekstraat in de wijk Sint-Elisabeth in Kortrijk. Het verkeer kan er vanaf de Camerlyncklaan enkel richting verkeerslichten aan de Oudenaardsesteenweg rijden, wat files met zich mee kan brengen in de omgeving. De maatregel is nodig omdat de firma Admibo bvba uit Wommelgem momenteel werken uitvoert in de Oudenaardsesteenweg en Beekstraat. Voetgangers en fietsers hebben altijd doorgang. Het andere gemotoriseerde verkeer, dat er lokaal in de richting van Hoog Kortrijk wil rijden, wordt tot eind deze week omgeleid via de André Devaerelaan en Deken Camerlyncklaan.