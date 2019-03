Heirweg afgesloten, Ring Shopping bereikbaar Peter Lanssens

De Heirweg op Heule-Watermolen is volgende week afgesloten voor doorgaand verkeer. De firma Verfaillie-Leroy uit Zillebeke voert van maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart in de Heirweg werken uit, in opdracht van netbedrijf Fluvius. De werken situeren zich nabij het kruispunt met de Izegemsestraat. Het verkeer kan omrijden via de Izegemsestraat, Ringlaan, Brugsesteenweg en de Iepersestraat. Zo blijkt ook het winkelcentrum Ring Shopping, gelegen op de hoek van de Heirweg met de Ringlaan, altijd bereikbaar voor shoppers.