Heilig Hart viert 180 vrijwilligers

Zorggroep Heilig Hart legde 180 vrijwilligers in de watten met de start van het nieuwe jaar. "Omdat ze onmisbaar zijn", zeggen eventcoördinator Frederik Vlaminck en algemeen directeur Wino Baeckelandt. De vrijwilligers werden op zondag 7 januari op een ontbijtbuffet getrakteerd. De vrijwilligers zijn onder meer nuttig om activiteiten te begeleiden, als hulp in de tea-room, als chauffeur om bewoners van het zorghotel in de Budastraat in Kortrijk naar het kapsalon of de kinesist te brengen, als pastoraal werker en zoveel meer.





