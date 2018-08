Havenkaai krijgt nieuwe buurt NIEUWE HOGESCHOOL, FLATS, STUDENTENKAMERS EN WINKELS PETER LANSSENS

10 augustus 2018

02u32 0 Kortrijk De Havenkaai krijgt een nieuwe buurt met tientallen flats, studentenkamers, winkels en een nieuwbouw voor de hogeschool West-Vlaanderen. Het OCMW verkocht de grond aan een ontwikkelaar.

CAAAP, het vroegere Vanhaerents Development, kocht de grond voor 11.050.000 euro van het OCMW in Kortrijk. Het terrein ligt tussen de Havenkaai en Meersstraat, waar nu nog de tijdelijke parking Haven ligt. "Het terrein is 9.203 vierkante meter groot, met een gewezen werkplaats van een vroegere Citroëngarage inbegrepen", zegt OCMW-voorzitter Philippe De Coene (sp.a).





CAAAP moet de plannen nog uitwerken, maar het staat al vast dat het een indrukwekkend project wordt. "Het wordt een nieuwe buurt aan de Leie, vlakbij stadsdeel Kortrijk Weide", legt directeur Stefanie Vanden Broucke van CAAAP uit. "We plannen er flats, studentenkamers, winkels en een grote ondergrondse parking. Het wordt niet puur residentieel. We gaan er wonen, werken en studeren met elkaar verbinden. We gaan de details en timing nu uitwerken."





Buitenlandse studenten

Het OCMW verkocht de grond met als voorwaarde dat er ook aandacht moest zijn voor onderwijs. Hogeschool West-Vlaanderen stapt dan ook mee in het project. Howest opende midden 2013 opleidings- en gamingcentrum The Level in de vlakbij gelegen Botenkopersstraat. "We plannen op het terrein Havenkaai The Next Level, een nieuwbouw in vijf verdiepingen. We investeren acht tot twaalf miljoen euro. De werken zullen volgend jaar starten en we hopen The Next Level in 2021 te openen", reageert algemeen Howest-directeur Lode De Geyter. "De nieuwbouw is nodig voor de opleiding Digital Arts & Entertainment en vooral om internationaal door te groeien. We hebben nu al tweehonderd buitenlandse studenten en hun aantal stijgt elk jaar. We willen hen een tweede thuis geven. We vergroten zo de kansen dat die talenten hier blijven, werken en inkomsten opwekken."





Interactieve games

"We plannen er ook onderzoeks- en opleidingscentra, want alles draait nu rond 3D, virtuele realiteit en artificiële intelligentie. We onderhandelen daarom met het Amerikaans technologiebedrijf Adobe, terwijl ook Cronos Groep (innovatief ondernemen) en Unity 3D (platform voor de ontwikkeling van games) interesse hebben. Telenet of Proximus kunnen ook boeiende partners worden om hier hun nieuwste technieken kenbaar te maken. Zo heeft Telenet al een centrum voor interactieve games in Antwerpen. Zoiets moet ook in Kortrijk kunnen. De oorlog voor ICT-talent is nog nooit zo groot geweest. We willen met Howest in de Champions League spelen", besluit De Geyter.





Pittig detail: ook hogeschool Vives aasde op een project op het terrein Havenkaai, maar legde de duimen voor Howest.