Hardleerse oplichtster (55) terecht na plunderen

rekening van partner: “Hopelijk moet ik huis niet verkopen” Alexander Haezebrouck

25 maart 2019

17u37 0 Kortrijk Een 55-jarige oplichtster uit Kortrijk staat opnieuw voor de rechter. Deze keer plunderde ze de rekening van haar toenmalige partner Koen Dewilde (55) en schreef ze meer dan 50.000 euro over naar haar eigen rekeningnummer. Ze riskeert twee jaar cel. Eerder werd ze al twee keer veroordeeld voor diefstal.

Slachtoffer Koen Dewilde uit Kortrijk leerde J. L. (55) in 2015 kennen. Ze werden verliefd en begonnen een relatie. “Ze scheen financieel geen problemen te hebben”, vertelt Koen. “Omdat ik bezig was met renovatiewerken in mijn woning, trok ik in haar huurappartement in Kortrijk in. Nadien gingen we nog zes maanden wonen in een huurhuis in Oudenaarde, tot ik alles ontdekte.” J. L. slaagde erin op korte termijn het volledige vertrouwen van Koen te winnen. “Zij beschikte over de bankkaarten”, pleitte Koens advocate, Ann Vanherpe. “Op een bepaald moment beschadigde ze deze, zodat hij nieuwe moest aanvragen. Die werden geleverd op zijn adres in Kortrijk. Omdat zij een sleutel van de brievenbus had en vaak de post ging uithalen, had ze de nieuwe kaarten ook in haar bezit zonder dat hij het wist.”

Aflossing

Toen Koen naar de bank belde, kwam alles aan het licht. “Ze vertelden me dat ze al twee keer een nieuwe bankkaart hadden gestuurd en dat er op korte tijd meer dan 50.000 euro verdwenen was. Toen pas had ik door wat er aan de hand was. Ik heb al die tijd niet naar het bedrag op mijn rekening gekeken. Op die rekening stond geld dat ik gebruikte voor de afbetaling van de renovatiewerken. Die aflossing is door de hele situatie verhoogd, De kans zit er nu nog steeds in dat ik mijn huis door die hele affaire moet verkopen. Als me dat overkomt, zal ik nooit meer in staat zijn een woning te kopen.”

Gevuld strafblad

J. L. is niet aan haar proefstuk toe, maar toch gaat haar advocate Joke Van Belle voor de vrijspraak. “Het slachtoffer beschikte over de bankkaart en pincode met medeweten van de man. Het slachtoffer is een geschoolde man, als het allemaal niet correct was wat er gebeurde, moet hij dat toch geweten hebben? ” J. L. moest zich ook verantwoorden voor het niet terugbetalen van een lening van 5.000 euro aan een vriendin. Zelf was J. L. niet aanwezig op de rechtbank, omdat ze net een chirurgische ingreep aan haar hand moest ondergaan. De 55-jarige vrouw riskeert twee jaar gevangenisstraf en een geldboete van 6.000 euro. De rechter velt een vonnis op zes mei. In maart 2015 werd ze nog veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uren omdat ze als kinderoppas dure spullen zoals een Chanel-handtas en schoenen van Louboutin stal. Amper zes maanden daarvoor was ze nog veroordeeld tot één jaar celstraf voor gesjoemel als maatschappelijk assistende bij het OCMW van Deerlijk in 2013. Ze stortte toen geld van personen die bij haar in budgetbegeleiding waren op haar eigen rekening. Aan het OCMW moest ze een schadevergoeding van 100.000 euro betalen.