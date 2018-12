Hannes woonst krijgt make-over op Vitaya Joyce Mesdag

10 december 2018

Hanne Berghman (23) speelt op dinsdag 11 december de hoofdrol in het programma ‘Een Frisse Start met vtwonen’ op de zender Vitaya. Ze woont in Kortrijk, samen met twee vrienden, Wouter en Sander. De interieurkenners van Vitaya gingen op zoek naar een interieurinrichting waar ze zich alle drie in zouden kunnen vinden. “Vorig jaar ben ik vanuit Geluwe naar Kortrijk verhuisd”, vertelt ze. “Ik wilde graag mijn ouderlijke thuis in Geluwe achter mij laten, maar écht alleen wonen, dat is niets voor mij. Ik vertel ’s avonds graag over mijn dag, en luister ook graag naar de verhalen van anderen. Vandaar dat ‘cohousing’ voor mij de ideale oplossing leek. In Wouter en Sander vond ik de ideale vrienden om mee samen te leven. We hebben elk onze eigen kamer, en de rest van het huis delen we. We zitten alle drie in een fase in ons leven waarbij we wel een vaste relatie hebben, maar het nog wat te vroeg vinden om echt te gaan samenwonen.” Voor Hanne was het belangrijk dat iedereen zich thuis voelde in het huis, daarom riep ze de hulp in van Vitaya. “Zelf heb ik het liefst een bohemien-stijl, landelijk, met veel groen, maar het huis is modern en vraagt eerder een strak interieur. Vtwonen-stylisten en zussen Ozanne en Guillemine Mertens kregen de taak om de twee stijlen te combineren en er een gezellig geheel van te maken. “Ze zijn meer dan geslaagd in hun opzet, we zijn er alle drie heel blij mee.” De drie vrienden zoeken trouwens nog een vierde huisgenoot. De uitzending staat gepland om 20.35 uur.