Hangar K moet braindrain stoppen START-UP KAN HONDERDEN JOBS CREËREN PETER LANSSENS

18 april 2018

02u28 0 Kortrijk Starters, groeiers en gevestigde bedrijven bundelen de krachten in Hangar K op het stadsdeel Weide. De start-up moet de braindrain naar Gent stoppen en honderden jobs creëren. Premier Michel opende gisterenavond Hangar K.

Hangar K is gevestigd pal naast jeugdcentrum Tranzit. In een oude spoorwegloods, die tot kantoorruimte van 2.100 m² is omgevormd. De stad pompte er 3,15 miljoen euro in. Er zijn 181 werkplekken, netjes verdeeld onder starters, groeiers en gevestigde bedrijven zoals technologiereus Barco en vloerenproducent Unilin. 60 procent is al ingevuld. Een werkplek huren kost 250 euro per maand. De partners financieren de werking, zonder subsidies.





Cultuur om samen te werken

"We zoeken bedrijven die een cultuur hebben om met elkaar te spreken en te leren van elkaar", zegt Piet Verhoeve, ceo van Hangar K. "Het moeten bedrijven zijn met groeiambitie." De start-up is uniek in Vlaanderen, omdat er ook samengewerkt wordt met het onderwijs. Het gaat over de universiteiten UGent campus Kortrijk en Kulak en de hogescholen Howest en Vives. Hangar K legt de nadruk op digitale technologie in de maakindustrie. Door bijvoorbeeld de gamingopleiding DAE van de hogeschool Howest samen te brengen met die maakindustrie. Wat tot mooie kruisbestuivingen kan leiden zoals Play It Safe, een mobiel leerplatform om arbeidsongevallen terug te dringen.





Mecano

Een ander mooi voorbeeld van een starter is Creatool. "Het is een soort grote mecano, waarmee kinderen al spelend de regels van het universum leren kennen, zoals de hefboomwet", zegt Kjell Clarysse van het platform Start it @KBC. Creatool bevat onderdelen uit essenhout en ijzeren verbindingsstukken en is geschikt voor het lager onderwijs en de eerste graad secundair. "De bouwstenen stimuleren de creativiteit. Er tonen al veel scholen interesse", aldus Clarysse.





"We zijn veel te bescheiden en te besloten in West-Vlaanderen, het is tijd dat we openbloeien", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). "De starters in Silicon Valley in San Francisco zijn niet slimmer dan bij ons, maar hebben een andere cultuur. Die cultuur leeft nu ook in Hangar K", aldus Van Quickenborne. Door 'slimmerds' in eigen stad te houden, kan Hangar K ook honderden jobs aantrekken. En in Kortrijk is het bovendien betaalbaarder om te wonen dan in de grootsteden.





Ergonomische krukken

Andere voorbeelden van starters die al begonnen zijn in Hangar K is het platform Everybody Chef om horecabazen te helpen bij kook- en planprocessen, ergonomische krukken en rolstoelen van My Add On, het bouwsysteem om vloeren te nivelleren Staenis, de moduleerbare wandsystemen van Juunoo en Thuiszorg Webshop, een online winkel met thuiszorgproducten. Info: www.hangark.be.